باريس سان جيرمان يتلقى صدمة قبل مواجهة برشلونة بدوري الأبطال... فيديو

خسر باريس سان جيرمان جهود أحد نجومه البارزين في المباراة المرتقبة أمام برشلونة، الأسبوع المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن لاعبه أنخيل دي ماريا سيغيب عن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة في كامب نو بسبب إصابته في الفخذ.

⚠️ DI MARIA, BAIXA CONTRA EL BARÇA



El @PSG_inside confirma que Ángel Di Maria pateix una lesió del recte femoral de la seva cuixa dreta.



🗣 Pochettino ja l’ha descartat en roda de premsa.#BarçaPSG #UCL pic.twitter.com/hiFLjT6Uud — Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) February 9, 2021

وأوضح: "بالنسبة لدي ماريا الأمر انتهى ولن يشارك. سنتواصل خلال أسبوع لمعرفة مدى تطور حالته".

وأضاف أن الفريق لن يغير طريقة لعبه في غياب دي ماريا.

وتابع قائلا: "نريد أن ننافس حتى دون دي ماريا. هذا لا يعني أننا سنغير طريقة لعبنا، نريد مواصلة الأداء بنفس الأفكار".

وأصيب دي ماريا خلال فوز سان جيرمان 2-1 على أولمبيك مرسيليا، الأحد الماضي، حيث غادر المباراة مبكرًا بعدما سقط على الأرض متأثرا بآلام عضلية.

وسيلتقي سان جيرمان مع برشلونة في كامب نو، الثلاثاء المقبل.