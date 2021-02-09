أهداف مباراة الهلال والعين 5-0 في الدوري السعودي... فيديو

سجل غوميز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 9، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء ثانية.
وأضاف الفرنسي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 57 من ركلة جزاء أيضا.
🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #العين 0 : 5 #الهلال— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 9, 2021
#العين_الهلال pic.twitter.com/B4Ettel9ee
وفي الدقيقة 78 سجل غوميز الهدف الرابع بعد أن استقبل عرضية أرضية من اليمين بتسديدة عبرت للمرمى.
أما آخر الأهداف فقد سجله سلمان الدوسري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، حيث تابع كرة ارتدت من حارس المرمى بتسديدة أعلنت عن الهدف الخامس للزعيم.
بهذه النتيجة تقدم الهلال للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي، وتوقف رصيد العين عند النقطة 13 في المركز الأخير.
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