أهداف مباراة الهلال والعين 5-0 في الدوري السعودي... فيديو

حقق فريق الهلال فوزا كاسحا على نادي العين بنتيجة 5-0، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين المؤجلة من الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021.

سجل غوميز الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 9، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء ثانية.

وأضاف الفرنسي الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 57 من ركلة جزاء أيضا.

وفي الدقيقة 78 سجل غوميز الهدف الرابع بعد أن استقبل عرضية أرضية من اليمين بتسديدة عبرت للمرمى.

أما آخر الأهداف فقد سجله سلمان الدوسري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، حيث تابع كرة ارتدت من حارس المرمى بتسديدة أعلنت عن الهدف الخامس للزعيم.

بهذه النتيجة تقدم الهلال للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة وبفارق الأهداف عن الأهلي، وتوقف رصيد العين عند النقطة 13 في المركز الأخير.