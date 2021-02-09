بفارق 100 مركز... الأهلي يتفوق على الزمالك في تصنيف أندية العالم

رغم خسارته أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، تقدم الأهلي في تصنيف أندية العالم، حيث احتل المركز 36 بين أندية العالم.

جاء ذلك حسب الترتيب الذي أصدره موقع "فوتبول داتا بيز"، المتخصص في ترتيب الأندية عالميا، عقب انتهاء الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021.

واحتل بايرن صدارة التصنيف بعد وصوله للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، متفوقا على ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان، وليفربول.

كما تقدم الأهلي على فريق بالميراس البرازيلي، الذى يلعب أمامه في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، الخميس المقبل، حيث احتل بالميراس المركز الـ45.

كما تفوق الأهلي على الزمالك غريمه التقليدي بـ100 مركز، حيث حل الزمالك في المرتبة الـ136 على مستوى أندية العالم.