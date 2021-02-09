تشكيل الأهلى المتوقع أمام بالميراس بعد استبعاد الشحات وكهربا وإصابة معلول

يلتقى الأهلى المصري وبالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، الذى تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد استبعد ثنائى الأهلى محمود كهربا وحسين الشحات من موقعة بالميراس عقب اختراقهما الإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة بايرن ميونخ فى نصف نهائى مونديال الأندية.

بينما أعلن طبيب الأهلي أحمد أبو عبلة، أن الأشعة أثبتت إصابة علي معلول ظهير أيسر الفريق، بشد في العضلة الخلفية، في مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ.

وأوضح أن هناك صعوبة في لحاق معلول بمباراة بالميراس، رغم محاولات تجهيزه للمباراة.

ووفقا لموقع "الكابتن"، استقر المدير الفنى للأهلي بيتسو موسيمانى، على خوض مباراة بالميراس بالتشكيل الذى خاض به مباراة بايرن ميونخ، وسيكون الاستثناء الدفع بلاعبين آخرين بدلا من كهربا والشحات.

التشكيل المتوقع

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

أيمن أشرف وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمد هانى فى الدفاع.

وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة فى وسط الملعب.

وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا وصلاح محسن أو محمد شريف فى الهجوم.

ويلعب الأهلي مع بالميراس في محاولة للفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ بطل أفريقيا بعد أن حققها في مونديال اليابان عام 2006.