حبيب نورمحمدوف يؤكد عدم استئنافه مسيرة المصارعة مجددا

أكد بطل "UFC" للوزن الخفيف، الروسي حبيب نورمحمدوف، مرة أخرى، أنه لا يخطط لاستئناف مسيرته المهنية ويريد الخروج من أجواء المنافسة في أقرب وقت ممكن.

فاز نورمحمدوف باللقب التاسع والعشرين من أصل 29 معركة في "MMA" في خريف عام 2020 وأعلن اعتزاله رسميا. الروسي لا يزال بطل الوزن الخفيف.

وقال حبيب: "لدينا دائمًا اجتماعات مع (رئيس UFC) دانا وايت. حدث شيء ما مؤخرًا حول هذه الاجتماعات، وهذا الموضوع غير سار بالنسبة لي. نلتقي دائمًا في فيجاس. هناك حوار بيننا ولن نرغب النظر في وسائل الإعلام".

وتابع: "لكنني أتفهم أيضًا رغبة دانا. لقد فقدني كواحد من مصارعيه. وهذه الرياضة تحتاج إلى أشخاص يجلبون المال. أتفهم منصبه، لكنني أود أن يتم فهم موقفي".

يذكر أن المصارع حبيب نورمحمدوف، أعلن اعتزاله بشكل نهائي عقب فوزه في نزاله الأخير، بعد أشهر فقط من وفاة والده ومدربه ومعلمه عبد المناف.

وانهار حبيب باكيا وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته، معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز/ يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

ونشر المصارع الروسي، في حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه مع والده المتوفي المناف نورمحمدوف، يشكره فيه على فوزه وكتب حبيب: "عندما يكون الله معك، لا أحد يستطيع أن يكسرك...لا أحد..شكرا لك يا أبي على كل شيء علمتني إياه، جزاك الله أعلى درجات الجنة".

يشار إلى أن نورمحمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خاليا من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي (خصمه في النزال الأخير) 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

وتمكن حبيب نورمحمدوف من الحفاظ على الحزام الذهبي أمام البطل المؤقت. ويزن الروسي حبيب نور محمدوف 70 كيلوغراما بطول 1.78 متر وفي المقابل يزن جاستن غايتجي 70 كيلوغراما أيضا بطول 1.8 متر.