تعادل ما يدفعه 120 ألف شخص... صحيفة تكشف عن قيمة الضرائب التي يدفعها ميسي سنويا

كشفت صحيفة إسبانية أن نجم كرة القدم الأجنتيني قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، يعد أكبر دافع للضرائب الشخصية في إسبانيا في السنوات الخمس الأخيرة.

وأفادت صحيفة "El Periódico" الإسبانية أن ميسي دفع ضرائب شخصية بواقع 370 مليون يورو في السنوات الخمس الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن الضرائب التي يدفعها ميسي تضم الضريبة على الراتب وحقوق الصورة والضريبة على الثروة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لراتبه فقط، دفع خلال عقده الأخير مع برشلونة الذي جدده في 2017 مبلغ 275 مليون يورو.

وأشارت إلى أن ميسي يحصل سنويا من برشلونة كراتب وحوافز على مبلغ 138 مليون يورو يتبقى منها 72 مليون يورو بعد خصم الضرائب البالغة 66 مليون يورو.

ولفتت إلى أن ميسي دفع ضرائب بلغت 83.3 مليون يورو على حقوق الصورة الشخصية خلال الفترة ما بين 2017 و2021 بنسبة بلغت 15% من إيراداته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية على أن ما يدفعه ميسي من ضرائب شخصية يساوي ما يدفعه 120 ألف شخص في إسبانيا.

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 - 2018، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، وقالت إنه يتقاضى راتبا قدره 555 مليون يورو على مدار 4 مواسم.

وأوضح التسريب أن عقد ميسي يشمل راتبا ثابتا وحقوق الصور الخاصة به والمتغيرات، بالإضافة إلى الضرائب التي يتعين على برشلونة دفعها.