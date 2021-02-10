نجيب ساويرس يكشف سرا عن شيك بمليون جنيه أعطاه لأبو تريكة... فيديو

كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن واقعة حدثت بينه وبين أسطورة النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد أبو تريكة، حينما قرر إهدائه شيك بمبلغ "مليون جنيه".

وكان أحد المتابعين لساويرس عبر موقع "تويتر"، قد وجه له سؤالا عن واقعة شهيرة مع أبو تريكة تحدث عنها، في وقت سابق، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حينها سمير زاهر.

وكتب المتابع "سمير زاهر قال، أبوتريكة رفض ياخد شيك من نجيب ساويرس بمليون جنيه.. وقال أخده للمنتخب مش ليا هل ده حصل فعلا يا بشمهندس؟.

وأجاب ساويرس، قائلا: "حصل..! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون...".

وأضاف "الأساس في أبو تريكة إن أخلاقه عالية ولاعب عظيم إخواني أو مش إخواني".

حصل ! بس كان عنده مشكلة مع عقد فودافون ... لكن الاساس انه اخلاقه عالية ! و لاعب عظيم إخوانى او مش إخوانى .... https://t.co/mPZT7VUyn1 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 9, 2021

وكان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الراحل سمير زاهر قد ذكر في مقابلة تلفزيونية عام 2017، أنه "بعد فوز المنتخب المصري ببطولة الأمم الأفريقية 2006، جاء رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى مقر الاتحاد وأهدى محمد أبو تريكة شيكا قيمته مليون جنيه".

وتابع "رفض أبو تريكة الحصول على المكافأة مفضلاً حصول المنتخب على المكافأة".

يذكر أن أبو تريكة شارك في فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 3 مرات في 2006، 2008، و2010.

ويعيش أبو تريكة حاليا في قطر ويعمل محللا رياضيا في قنوات "بي إن سبورت"، منذ سنوات وتحديدا بعد اتهامات له بالانتماء لجماعة الإخوان المحظورة في مصر، وصدور حكم بالتحفظ على أمواله.