موسيماني: نريد الحصول على الميدالية البرونزية وأفريقيا غير أوروبا... فيديو

أكد المدير الفني للأهلي المصري، بيتسو موسيماني، أهمية مواجهة فريقه غدا أمام بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم: "نحتاج إلى جميع اللاعبين في مباراة الغد أمام بالميراس، وسنعتبر غياب الشحات وكهربا للإصابة".

وأضاف "ما حدث من كهربا والشحات خطأ جماعي وسوء حظ، لدينا مباراة هامة وقوية وكنا نتمنى تواجد كل اللاعبين ولكن أثق في من سيلعبون اللقاء القادم".

وتابع "جئنا إلى هنا كأبطال مصر وأفريقيا، ولا اعتقد أن أي مدرب لا يفكر في الفوز في المباراة التي يخوضها".

وأوضح "نريد الحصول على الميدالية البرونزية وتركيزنا منصب في هذا الجانب".

وعن الخسارة في نصف النهائي، أجاب قائلا "لا نشعر بسعادة لأننا خسرنا من بايرن. لسنا سعداء".

ولفت إلى أنه "لا يمكن أن تعزل كرة القدم عن العديد من الأشياء التي تحدث في العالم. كرة القدم جزء من العالم. هناك فارق بين قارة أفريقيا وقارة أوروبا".

#موسيماني مدرب #الأهلي المصري: من الصعب اختيار تشكيلة الفريق وفقاً للآراء في وسائل التواصل الإجتماعي فهناك 100 مليون مشجع للفريق pic.twitter.com/ZZlVR6CM4K — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 10, 2021

وأشار إلى أن "الأمر لا يعتمد فقط على القوة المالية ولكن الأمر له دور بكل تأكيد. لا يمكننا مقارنة نفسنا بألمانيا أو بأوروبا، ولكن كرة القدم تمنحنا فرصة للمنافسة".

وأتم "نبذل قصارى جهدنا في البطولة وآمل في أن نعود مرة أخرى في العام المقبل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

ويلعب الأهلي مع بالميراس في محاولة للفوز بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخ بطل أفريقيا بعد أن حققها في مونديال اليابان عام 2006.