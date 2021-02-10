أيام بعد انفصالهما...وفاة صديقة جيروم بواتينغ نجم بايرن ميونخ

عثرت الشرطة الألمانية على صديقة جيروم بواتينغ، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، السابقة عارضة الأزياء كاسيا لينهارت، ميتة، في منزلها في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الشرطة عثرت على جثة كاسيا لينهارت في شقتها في برلين، يوم الثلاثاء، مؤكدة أنه لا يوجد أي شبهات مريبة وراء وفاتها.

BREAKING: Jerome Boateng's girlfriend Kasia Lenhardt found dead days after splitting up https://t.co/Q6sfhyqGC7 pic.twitter.com/Ynd2tYWVht — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) February 10, 2021

واشتهرت عارضة الأزياء البولندية، البالغة 25 عاما، من خلال ظهورها في البرنامج التلفزيوني "نيكست توب موديل" في ألمانيا عام 2012.

وأعلن بواتينغ، البالغ 32 عاما، الأسبوع الماضي، أنه هو وكاسيا انفصلا بعد 15 شهرا من المواعدة.

وكان نجم بايرن ميونخ، قال عقب الانفصال عن لينهارت، إن الوقت قد حان "لتحمل المسؤولية والتصرف لصالح عائلتي، أعتذر لكل من آذيتهم خاصة صديقتي السابقة ريبيكا وأطفالنا، وأتمنى لكاسيا كل التوفيق".

بينما ردت كاسيا، قائلة إنها أنهت العلاقة بسبب "الأكاذيب والخيانة الدائمة من بواتينغ".