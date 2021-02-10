بعد إيقافهما بسبب مصافحة أبوتريكة... الأهلي يوضح موقف الشحات وكهربا للفيفا

وأرسل المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمنسق العام للبعثة خلال المشاركة في مونديال الأندية بقطر، خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحسب موقع "الوطن سبورت" المصري.
وأوضح مرتجي في الخطاب، موقف اللاعبين بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي، في الدور نصف النهائي للبطولة، وذلك بناء على تعليمات محمود الخطيب، رئس النادي، وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية.
وأكد النادي الأهلي في الخطاب، احترامه الكامل للوائح "فيفا" والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا بعقاب فريق الأهلي المصري، قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق بالميراس البرازيلي، التي ستحدد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.
فقد أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن "بعثة الفريق تلقت إخطارًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، المحدد لها بعد غد الخميس".
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