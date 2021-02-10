بعد إيقافهما بسبب مصافحة أبوتريكة... الأهلي يوضح موقف الشحات وكهربا للفيفا

وضح النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، موقف الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، للفيفا، وذلك بعد إيقافهما لمصافحتهما محمد أبوتريكة.

وأرسل المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمنسق العام للبعثة خلال المشاركة في مونديال الأندية بقطر، خطابا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحسب موقع "الوطن سبورت" المصري.

وأوضح مرتجي في الخطاب، موقف اللاعبين بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي، في الدور نصف النهائي للبطولة، وذلك بناء على تعليمات محمود الخطيب، رئس النادي، وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية.

وأكد النادي الأهلي في الخطاب، احترامه الكامل للوائح "فيفا" والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا بعقاب فريق الأهلي المصري، قبل المواجهة الحاسمة أمام فريق بالميراس البرازيلي، التي ستحدد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

فقد أعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، أن "بعثة الفريق تلقت إخطارًا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، المحدد لها بعد غد الخميس".