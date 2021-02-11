مولر يغيب عن نهائي كأس العالم للأندية لإصابته بفيروس "كورونا"

وأشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية إلى أن "نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد إنتهاء تمارين النادي البافاري أمس الأربعاء جاءت إيجابية".
#كأس_العالم_للأندية— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021
مولر يغيب عن نهائي كأس العالم للأندية لإصابته بفيروس #كوروناhttps://t.co/vFAQcLrvXG
وسيخسر بايرن ميونخ، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.
وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني أصيبوا بفيروس كورنا في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الإسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية، كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا أمس الأربعاء لأسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.
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