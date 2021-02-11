مولر يغيب عن نهائي كأس العالم للأندية لإصابته بفيروس "كورونا"

أصيب لاعب بايرن ميونيخ الألماني، توماس مولر، بفيروس كورونا، وسيغيب بالتالي عن نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ ضد تيغريس المكسيكي مساء اليوم.

وأشارت قناة "سكاي سبورتس" الألمانية إلى أن "نتيجة فحص كورونا الذي خضع له مولر بعد إنتهاء تمارين النادي البافاري أمس الأربعاء جاءت إيجابية".

#كأس_العالم_للأندية



مولر يغيب عن نهائي كأس العالم للأندية لإصابته بفيروس #كوروناhttps://t.co/vFAQcLrvXG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 11, 2021

وسيخسر بايرن ميونخ، الساعي إلى تحقيق سداسية تاريخية بعد برشلونة الإسباني، جهود لاعبه في خط الوسط أمام تيغريس في النهائي الذي سيجمع بينهما على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وانضم مولر إلى قائمة من ثلاثة لاعبين في النادي الألماني أصيبوا بفيروس كورنا في الأسابيع الأخيرة، وتحديداً الإسباني خافي مارتينيس وليون غوريتسكا اللذين لم يتمكنا من السفر مع الفريق للمشاركة في مونديال الأندية، كما يضاف غياب مولر إلى زميله المدافع جيروم بواتينغ الذي عاد إلى ألمانيا أمس الأربعاء لأسباب شخصية، فيما رجحت تقارير وفاة صديقته السابقة.