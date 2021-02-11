من يقود هجوم الزمالك أمام مولودية الجزائري؟… باتشيكو يفاضل بين 3 لاعبين

يستعد نادي الزمالك المصري لمباراة مولودية الجزائري، المقرر إقامتها في استاد القاهرة، مساء غد الجمعة، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، يفاضل بين أشرف بنشرقي وأوباما ومروان حمدي للدفع بأحدهم في مركز المهاجم الصريح خلال المباراة المقبل.

ولفتت إلى أن باتشيكو سيستقر على اللاعب الذي سيقود هجوم الفريق أمام مولودية الجزائر، خلال التدريب الختامي للفريق، الذي يقام على ملعبه.

وأوضحت أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يخوض، اليوم الخميس، مرانه الختامي في مقر النادي بميت عقبة، مشيرة إلى أنه سينتظم بعدها في معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة.