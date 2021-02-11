حارس بايرن ميونيخ: لهذا السبب قررت تبادل القمصان مع محمد الشناوي... فيديو

كشف حارس بايرن ميونيخ الألماني، مانويل نوير، عن السبب الذي دفعه إلى تبادل القمصان مع حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي.

وجاءت تصريحات نوير، في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب فوز بايرن ميونيخ على الأهلي بثنائية نظيفة.

وقال حارس بايرن في المقابلة: "ينبغي أن أشيد بأداء الشناوي في تلك المباراة، فقد قدم أداء متميزا".

👏🏻 "أعتقد أن الجميع شاهد الإحترام المتبادل بيننا. بعد المباراة تعانقنا وتصافحنا وتبادلنا القمصان!"



🧤 يتحدّث حارس 🇩🇪 بايرن ميونيخ @FCBayernAr مانويل نوير @Manuel_Neuer عن حارس 🇪🇬 الأهلي @AlAhly محمد الشناوي @Melshenawy وما جرى بعد مواجهة الفريقين بنصف نهائي #كأس_العالم_للأندية! pic.twitter.com/cruVdeyMhh — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) February 11, 2021

​وتابع نوير: "الأهلي فريق صاحب إنجازات، وحقق أرقاما قياسيا من قبل، لكن في النهاية هناك فريق واحد من بيننا هو من سيصعد إلى النهائي، ونحن سعداء أننا حقننا ذلك الأمر".

وعن سبب تبادله القمصان مع حارس الأهلي، قال نوير:

"الجميع شاهد هذا القدر من الاحترام المتبادل بيننا، وحرصت بعد المباراة على أن أعانقه وأصافحه وأن نتبادل القمصان".

وعلق نوير على مقولة الشناوي على أنه يعتبر حارس بايرن قدوته، بقوله: "عندما يقال هذا من حارس قوي مثل الشناوي، فهذا يعبر عن التقدير والاحترام الذي نكنه لبعضنا بعضا، وهذا شيء مميز".

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة تيغريس أونال المكسيكي، في نهائي مونديال الأندية، الليلة، على الاستاد المونديالي، استاد المدينة التعليمية، فيما سيواجه الأهلي المصري، فريق بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع.