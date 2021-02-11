بسبب "صحيفة الحالة الجنائية"...  إلغاء صفقة بيع نصف نادي إسرائيلي لشيخ إماراتي

ألغيت صفقة لبيع أسهم في نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي للمستثمر الإماراتي الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الخميس، بأن "بيتار القدس" سحب اليوم طلبا كان قدمه قبل أسابيع لاتحاد الكرة الإسرائيلي لتمديد مهلة تقديم المسثمر الإماراتي أوراقه الناقصة لإتمام عملية نقل ملكية النادي.

غير أن الشيخ آل نهيان لم يقدم حتى اليوم وثيقة "النزاهة" (صحيفة الحالة الجنائية) التي يتم الحصول عليها من الشرطة الإماراتية وتثبت عدم تورطه سابقا في قضايا جنائية، وفق ما ذكرت هيئة البث.

وسحبت إدارة "بياتر القدس" الطلب المقدم لتمديد المهلة، وقال مصدر في النادي، رفض الكشف عن هويته، "أقدمنا على سحب الطلب لإعادة دراسة بنود الصفقة واتخاذ القرار المناسب".

وقالت هيئة البث معلقة: "صفقة شراء بيتار القدس الذي أعلن مشجعوه لسنوات أنهم لن يقبلوا بلاعب مسلم في صفوف الفريق، وعادة ما يتم ذكرهم في العناوين الرئيسية بسبب تصريحاتهم العنصرية- أثارت غضبا بين الكثيرين الذين لم يصدقوا آذانهم- عندما كانوا على وشك قبول المسلم كمالك".

وكانت إسرائيل قد وقعت مع الإمارات في سبتمبر/ أيلول الماضي على اتفاق سلام في واشنطن، وسرعان ما تم التوقيع بين البلدين على العديد من الاتفاقات في مختلف المجالات بما في ذلك المجال الرياضي.