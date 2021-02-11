مباراة بايرن ميونخ وتيغريس أونال في نهائي كأس العالم للأندية

لاعبو تيغريس ينقلون الكرة في وسط الملعب في محاولة لامتصاص حماس لاعبي بايرن

سيطرة وهجوم من بايرن ولكن دون فاعلية على مرمى تيغريس

تسديدة من جنابري قوية ولكن أعلى المرمى بمسافة بسيطة

مرور رائع من كومان من الطرف الأيسر وأرسل عرضية رائعة على رأس ساني سددها أعلى المرمى

دقيقتان وقت محتسب بدل الضائع

كومان يسدد قوية ولكن استبسال من دفاع تيغريس يشتت الكرة بعيدا عن المرمى

خطأ لصالح بايرن على حدود منطقة جزاء تيغريس

ضغط من بايرن في محاولة لإحراز هدف قبل نهاية الشوط الأول

سيطرة من لاعبي بايرن على مجريات اللعب.

سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب.

تمريرة من جنابري إلى ساني سددها قوية للغاية من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

تسديدة من لاعبي تيغريس من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مانويل نوير حارس المرمى.

كرة عرضية لتيغريس من يمين منطقة الجزاء شتتها دفاع بايرن ميونخ

تسديدة رائعة من كومان من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس تيغريس أونال ببراعة.

محاولات من تيغريس أونال على استحياء لتسجيل الهدف الأول.

سيطرة من لاعبي بايرن على مجريات اللعب.

تسديدة صاروخية من كيميتش من خارج منطقة الجزاء مرت من أمام ليفاندوفيسكي ودخلت الشباك، لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو

تمريرات قصيرة بين لاعبي بايرن في وسط الملعب.

مرور ربع ساعة لعب من أحداث الشوط الأول، ومازال التعادل السلبي قائم حتى الآن.

تسديدة من جويدو بيزارو من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى.

كرة عرضية أرضية من ألفونسو ديفيز من الطرف الأيسر شتتها دفاع تيغريس أونال بنجاح.

تسديدة من ساني من يمين منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع وارتدت إلى كومان سددها ضعيفة لتصل سهلة إلى حارس المرمى.