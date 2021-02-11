وزير سعودي يهنئ الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية

وجه أحمد عبد العزيز قطان، وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، التهنئة للنادي الأهلي المصري على فوزه ببرونزية كأس العالم للأندية.

وكتب قطان على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "مبروك للنادي الأهلي المصري بمناسبة فوزه بالمركز الثالث في بطولة العالم للأندية وعلي المستوى المشرف الذي ظهر به طوال مباريات البطولة".

وأضاف قطان: "وألف مبروك لصديقي الكابتن محمود الخطيب (بيبو) وألف مبروك لكل أهلاوي ولعاشق اللون الأحمر".

الف مبروك للنادي الاهلي المصري بمناسبة فوزه بالمركز الثالث في بطولة العالم للاندية وعلي المستوي المشرف الذي ظهر به طوال مباريات البطولة والف مبروك لصديقي الكابتن محمود الخطيب (بيبو) والف مبروك لكل اهلاوي ولعاشق اللون الاحمر #الأهلي_في_المونديال #الأهلي_بالميراس #الاهلي — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) February 11, 2021

​وكان الأهلي قد تغلب على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2 ) بركلات الترجيح مساء اليوم الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.

وتعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.