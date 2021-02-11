بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية 2020 ويحقق سداسية تاريخية... فيديو

توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه بهدف نظيف على تيغريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة المقامة بقطر في ليلة إسدال الستار على المسابقة.

وسجل بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59 من المباراة.

Gol do Pavard - Bayern 1x0 Tigres pic.twitter.com/26hf3QUfCD — Várzea FC10 (@VarzeaFC10) February 11, 2021

ليحصد بايرن ميونخ لقبه الثاني تاريخيا في كأس العالم للأندية بعد 2013 على أرض المغرب.

وحققت الأندية الأوروبية لقب مونديال الأندية رقم 13 تاريخيا، والثامن على التوالي.

فيما اكتفى تيغريس بالمركز الثاني بعد أن بات أول فريق مكسيكي وأمريكي شمالي عموما يخوض المباراة النهائية.

وبذلك أكمل بايرن السداسية التاريخية بعد تتويجه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

ليصبح بايرن ميونخ ثاني ناد في تاريخ كرة القدم يحصد السداسية التاريخية في عام واحد، بعد برشلونة الذي فعلها في 2009.