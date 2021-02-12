استمرار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس دون جماهير

قال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن البطولة ستستمر دون جماهير على مدار الأيام الخمسة المقبلة بعد فرض ولاية فيكتوريا العزل العام بدءا من اليوم الجمعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأعلن دانييل أندروز، رئيس وزراء حكومة ولاية فيكتوريا، فرض العزل العام بعد اكتشاف 13 إصابة بالسلالة شديدة العدوى التي كانت ظهرت في بريطانيا.

وأضاف المنظمون في بيان "مباريات أستراليا المفتوحة اليوم والليلة ستستمر بدون تغيير مع فرض برتوكولات مكافحة عدوى "كوفيد-19".

"أبلغنا أصحاب التذاكر واللاعبين والعاملين بعدم وجود جماهير على مدار الأيام الخمسة المقبلة بدءا من السبت 13 فبراير".

وسيتم رد الأموال للجماهير التي اشترت التذاكر. وفقا لوكالة "رويترز".

وقال أندروز إن أستراليا المفتوحة ستُعامل مثل أي حدث رياضي آخر في الولاية.

وأبلغ الصحفيين في ملبورن "الأحداث الرياضية الكبيرة والصغيرة... ستُعامل على أنها منطقة عمل".

مضيفا "لكنها لن تُدار كحدث ترفيهي، لأنها ستقام دون جماهير".

وتأجلت بداية أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام ثلاثة أسابيع بعد إجبار أكثر من ألف لاعب والطواقم المساعدة لهم على الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وفي الأسبوع الماضي تم إلغاء مباريات في بطولات استعدادية بعد اكتشاف إصابة عامل في أحد فنادق الحجر بفيروس كورونا.

وخضع كل اللاعبين لكشف عن فيروس كورونا قبل السماح لهم باللعب.

وتشهد البطولة حضور 30 ألف متفرج بحد أقصى يوميا لكن أمس الخميس حضر 21 ألفا فقط.

وكان المنظمون يتمنون زيادة أعداد الجماهير خلال نهاية الأسبوع الأول للبطولة يومي السبت والأحد.