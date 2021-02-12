الإعلان عن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية... فيديو

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2020 عن أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي يفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020#قنوات_الكاس#بايرن_ميونيخ_تيجريس#ClubWC pic.twitter.com/uRfhp4Y4sJ — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2021

وساهم ليفاندوفسكي في تتويج بايرن بالبطولة، بإحرازه هدفين في شباك الأهلي المصري بمباراة نصف النهائي، قبل مساهمته في هدف الفوز بالمباراة النهائية أمام تيغريس المكسيكي والذي سجله بنجامين بافارد.

ونال أندري جينياك مهاجم تيغريس المكسيكي، جائزة ثاني أفضل لاعب بالبطولة.

اندريه جينياك مهاجم تيجريس أونال ينال الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020#قنوات_الكاس#بايرن_ميونيخ_تيجريس#ClubWC pic.twitter.com/ybYnb9NPi7 — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2021

وسجل جينياك 3 أهداف، بواقع هدفين في شباك أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وهدف في شباك بالميراس بنصف النهائي، ليقود فريقه للتأهل للنهائي التاريخي، للمرة الأولى في تاريخ بطل كونكاكاف.

كما حصل كيميش نجم وسط بايرن ميونخ، على جائزة ثالث أفضل لاعب بالبطولة، بعد أدائه القوي في وسط ميدان الفريق البافاري المتوج باللقب.

جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونيخ يفوز بالكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية قطر 2020#قنوات_الكاس#بايرن_ميونيخ_تيجريس#ClubWC pic.twitter.com/CV6JyyFPcB — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2021

وتوج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه أمس الخميس، بعد فوزه بهدف نظيف على تيغريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة التي أقيمت في قطر بين 4 و11 فبراير الجاري.

وبذلك أكمل بايرن السداسية التاريخية بعد تتويجه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.