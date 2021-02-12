لماذا غادرت بعثة الأهلي قطر دون الخطيب

غادرت بعثة النادي الأهلي في دولة قطر، اليوم الجمعة، دون رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، محمود الخطيب.

وجاءت مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقر إقامتها في الدوحة عقب انتهاء فعاليات بطولة كأس العالم للأندية وتتويج الأهلي بالميدالية البرونزية.

وكشف موقع "بوابة أخبار اليوم"، أن الكابتن محمود الخطيب، لن يعود مع البعثة، لأنه قرر التوجه إلى دبي للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.

وغادرت البعثة، قطر، اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة في الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة، في طريق عودتها إلى مصر، حيث ينتظر وصول البعثة في الثانية ظهرا إلى صالة 4 (كبار الزوار).

وبعث الاتحادان الدولي والأفريقي بتهنئة خاصة إلى النادي الأهلي المصري، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية بفوزه على بطل كوبا ليبرتادوريس بالميراس البرازيلي، أمس الخميس.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، لتهنئة "الشياطين الحمر"، قال فيها: "الأهلي يفوز بركلات الترجيح ويحقق الميدالية البرونزية، ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالمركز الثالث على حساب بالميراس البرازيلي".

وبدوره، هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" النادي الأهلي بالفوز بالمركز الثالث، وحصده الميدالية البرونزية ‏ببطولة كأس العالم للأندية 2021، التي أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة.