سيد عبد الحفيظ: هذه اللقطة بمليار جنيه

فبحسب تصريحات لقناة الأهلي نقلها موقع يلا كورة قال عبد الحفيظ "شاهدت لقطة بمليار جنيه خلال المباراة النهائية للبطولة بين بايرن ميونيخ وتيجريس المكسيكي".

وأكد أن اللقطة تتعلق بجماهير محبة للأهلي، كانت تشجع الأهلي في مبارة البايرن وتيجريس المكسيكي، رغم القيمة التسويقية لبايرن الذي تفوق المليار".

وأكد: "تلك اللقطة تحمل معانٍ كثيرة، وتظهر لك قيمة الأهلي لدى الجماهير"، مؤكدا أن الأهلي "بالنسبة لهم (أكل وشرب) وليس شعارات وكلام إنشاء، ارتباطك بالأهلي مثل ارتباطك بعائلتك".

وردَّ عبدالحفيظ، على التشكيك في قدرات الفريق خلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في كأس العالم للأندية 2020 بقطر، قائلا: "في مصر عندما تتابع مباريات الأهلي ممكن تلاقي ناس بتموت عشان الأهلي يكسب، والعكس في ناس تانية بتموت عشان الأهلي يخسر".

وأكد أن الناظر للطرف الثاني في تلك المعادلة (هيتعب)، مشيرا إلى أن "اللا منطق واللا عقل لا تنظر إليه أو تقف عنده، خليك في طريقك وفريقك ومشوارك".

وتحدث مدير الكرة بالأهلي عن نموذج من المشجعين ظهر هناك في البطولة، وهو المشجع "المبصر" الذي "ضرب مثالا لهذا الأمر بعدما قال إنه لم يتواجد في مصر منذ عامين بسبب جائحة كورونا، لكنه رأى مصر في النادي الأهلي".

يشار إلى أن النادي الأهلي كان قد فاز بالأمس على فريق بالميراس البرازيلي، بضربات الجزاء الترجيحية، ليحصل بهذا الفوز على المركز الثالث وبرونزية بطولة كأس العالم للاندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.