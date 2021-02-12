مصر تفوز على الإمارات في بطولة الرجبي للسيدات بنتيجة ساحقة

حقق المنتخب المصري للسيدات فوزا ساحقا على نظيره الإماراتي، اليوم الجمعة، في انطلاق البطولة العربية لسباعيات الرجبي، المقامة حاليا في مدينة الإسكندرية.

تمكن فريق سيدات منتخب مصر من هزيمة فريق الإمارات النسائي بـ29 هدفا مقابل لا شيء، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وتقام البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية المصرية، في الفترة من 12 إلى 13 فبراير/ شباط الجاري.

ويشارك في البطولة العربية لسباعيات الرجبي 8 منتخبات عربية للرجال، هي مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا.

بينما يشارك في البطولة 4 منتخبات للسيدات، هي مصر والإمارات وسوريا ولبنان.

وتتضمن المجموعة الأولى مصر والسودان والإمارات وسوريا والعراق، أما المجموعة الثانية فتضم الإمارات وفلسطين ولبنان وليبيا.