الأهلي المصري يرد على تهنئة السيسي له بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

رد النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، على تهنئة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له، بمناسبة فوزه ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وعبر مجلس إدارة النادي في بيان رسمي عن

"خالص شكره وامتنانه لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية".

وأكد "الأهلي" تقديره الكامل "للدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه الرياضة المصرية في ظل توجيهات الرئيس ورعايته لكل الأندية والأبطال الرياضيين والتي كانت وستظل الدافع الأكبر لرفع راية مصر عالية في المحافل الدولية".

وجدد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري في بيانه "العهد والوعد ببذل أقصى جهد لدعم مؤسسات الوطن وبما يسهم في تحقيق كل الأهداف التي تخدم المصلحة العليا للبلاد".

🔴بيان | الأهلي يشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ويتعهد ببذل أقصى جهد لرفعة بلاده. 🇪🇬🦅💪@AlsisiOfficial pic.twitter.com/MySrgU2bjX — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2021

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قد هنأ النادي الأهلي بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية 2020.

وقال السيسي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كأس العالم للأندية وأدائهم المشرف".

وأكد السيسي أن "الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية".

كما أعرب الرئيس المصري عن أمنياته بدوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على جميع الصعد الإقليمية والعالمية.

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بنتيجة (3-2 ) بركلات الترجيح، أمس الخميس، عقب التعادل في الوقت الأصلي سلبيا دون أهداف.

وفرض التعادل السلبي كلمته على مجريات اللقاء ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، حيث سجل للأهلي بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي وأضاع عمرو السولية ومروان محسن.

وسجل لبالميراس جوستافو سكاربا وجوستافو جوميز وأضاع روني ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.

وتعد هذه هي ثاني مرة في تاريخ الأهلي التي يظفر فيها ببرونزية كأس العالم للأندية بعد عام 2006.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على "الدحيل" القطري بهدف دون رد، وهُزم في نصف النهائي من بايرن ميونيخ بهدفين مقابل لا شيء.

وعلى الرغم من أن المباراة تُحتسب تعادل لأنها انتهت بركلات الترجيح لكن هذه هي أول مرة يتخطى فيها الأهلي عقبة أي منافس برازيلي في مباراة ودية أو رسمية.