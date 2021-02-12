بنصف مليار متابع.. رونالدو أول شخص يتربع على عرش مواقع التواصل

أصبح لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى نصف مليار متابع.

وقال موقع "بليتشر ريبورت"، المتخصص في الرياضة، اليوم الجمعة، إن رونالدو أصبح أول شخص في العالم يحرز هذا الرقم.

Cristiano Ronaldo has become the first person to hit 500 million followers across social media 🤯 @brfootball pic.twitter.com/Xb4yHSugtk — Bleacher Report (@BleacherReport) February 12, 2021

​وأوضح موقع "جول" أن النجم البرتغالي لديه 261 مليون متابع في "إنستغرام"، و148 مليون متابع في "فيسبوك" و91 مليون متابع في "تويتر".

The first to reach over 500 million followers on social media 📲 Cristiano Ronaldo is the social GOAT 🐐 pic.twitter.com/tmsiN8Vj0B — Goal (@goal) February 12, 2021

​ويتصدر رونالدو نجم يوفنتوس قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 16 هدفا بعد مضي 21 جولة من عمر المسابقة.

ويوم الجمعة الماضي احتفل العالم وعشاق الأرقام القياسية ومحبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ36.