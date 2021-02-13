كلوب: سنحاول بذل أقصى ما لدينا لتقديم موسم أفضل من الآن فصاعدا

توقع يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي أن يحرز فريقه مزيدا من التقدم رغم أزمة الإصابات التي يمر بها الفريق، قائلا "رغم أنني أعرف سبب عدم احتلال مركز متقدم أكثر وتقديم أداء أفضل، لكنني أتوقع أن نفوز بمباريات أكثر مما فعلنا. هذا ما يقلقني".

وأضاف المدرب الألماني الصحفيين الليلة الماضية: "نعلم أننا يجب أن نكون ناجحين في المستقبل وهذا ما سنحاول تحقيقه. سنحاول بذل أقصى ما لدينا لتقديم موسم أفضل من الآن فصاعدا. سنواصل ذلك لأن هذه مهمتنا"، بحسب رويترز.

وقال كلوب: "مواجهة فاردي تشكل تحديا بالتأكيد ويجب تجنب التمرير له لأنه مهاجم من طراز عالمي، ويجب إيقافه بواسطة الفريق بالكامل".

وتابع "هل يستعد ليستر لمواجهة فريق بدون ثقة وتناغم واتساق؟ لا أعتقد ذلك. لا يزال لدينا 15 مباراة متبقية والكثير من النقاط".

وسيخوض ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مواجهة صعبة خارج الديار أمام ليستر سيتي اليوم السبت بدون قلب الدفاع المؤقت فابينيو، لكن رغم الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق يتوقع المدرب يورجن كلوب الاقتراب من مانشستر سيتي المتصدر.

وتقلصت الخيارات الدفاعية لليفربول بتعرض المدافعين فيرجيل فان دايك وجو جوميز وجويل ماتيب لإصابات خطيرة، ما دفع فابينيو لسد الفراغ بتحوله من مركزه في الوسط إلى قلب دفاع، وفي بعض الأحيان إلى جوار زميله لاعب الوسط جوردان هندرسون.

وسيغيب فابينيو، الذي كان ركيزة في خط وسط ليفربول برفقة هندرسون خلال الرحلة الرائعة نحو التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، عن زيارة استاد كينج باور حين يلتقي فريقه صاحب المركز الرابع مع ليستر الذي يسبقه بمركز واحد في الترتيب.

ويفتح غياب اللاعب البرازيلي الباب أمام مشاركة أحد التعاقدات الجديدة في يناير/ كانون الثاني، سواء أوزان كاباك القادم من شالكه أو بن ديفيز من بريستون نورث إند، رغم أن كلوب يخشى تهديد مهاجم ليستر جيمي فاردي.

وتعافى هداف ليستر من جراحة فتاق بسيطة ومن المتوقع أن يبدأ المباراة.

وخسر ليفربول أربع مرات في العام الجديد منها ثلاث في ملعبه أنفيلد بعد 68 مباراة دون هزيمة على أرضه، لكن كلوب رفض فكرة افتقار الفريق للثقة.

وكان فريق كلوب يتصدر الدوري في بداية العام لكنه الآن يبتعد بفارق عشر نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي ويتفوق بنقطة واحدة على تشيلسي خامس الترتيب.