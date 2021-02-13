بوكيتينو يحدد سبب إصابة نيمار

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، السبب الحقيقي وراء إصابه نجم فريقه، البرازيلي نيمار.

واستبعد بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان أن يكون سبب إصابة لاعبه البرازيلي نيمار هو أسلوب حياته.

مضيفا أن ضغط المباريات هو السبب، قائلا "لم يصب نيمار فقط، أصيب كذلك (أنخيل) دي ماريا ولاعبون في فرق أخرى. يجب التوقف عن التركيز على بعض اللاعبين دون سواهم. تعزى الإصابات بالأساس إلى حدة المنافسة. لعبنا تسع مباريات قوية في 40 يوما".

وتابع "تعرض لضربة مؤلمة، لكنه فتى صلب وناضج، حين تتعرف إليه تدرك طبيعته البشرية. نشعر بالأسف من أجله، هناك أشخاص محيطون به سيساعدونه على العودة أقوى إلى الفريق في أقرب وقت ممكن".

وأعلن النادي الباريسي، الخميس، إصابة نيمار في عضلة القدم اليسرى ليغيب أربعة أسابيع من بينها مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.