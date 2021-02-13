"كاف" يوافق على نقل مباراة الأهلي والمريخ إلى استاد القاهرة

قالت مصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إن الاتحاد وافق على نقل مباراة الأهلي والمريخ السوداني من ملعب الأهلي "وي السلام" إلى استاد القاهرة الدولي.

وبحسب موقع "يلا كورة"، أكدت المصادر أن موافقة الاتحاد الأفريقي جاءت بعد خطاب من الأهلي يطلب فيه نقل ملعب المباراة إلى استاد القاهرة.

يشار إلى أن "الأهلي" المصري سيلتقي "المريخ" السوداني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان كاف قد قرر تأجيل هذه المباراة، لتقام الثلاثاء المقبل، بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية والتي حقق فيها المارد الأحمر الميدالية البرونزية.

وبدأت مباريات المجموعة التي يلعب فيها الأهلي والمريخ الجمعة بفوز "سيمبا" التنزاني على "فيتا كلوب" الكونغولي في المباراة التي جرت في الكونغو.

جدير بالذكر أن الزمالك لعب مباراته الأولى أيضا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا أمس مع فريق مولودية الجزائر، والتي انتهت بالتعادل السلبي.