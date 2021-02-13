بلسان عمرو أديب... تركي آل شيخ "يطقطق" على "النصر"

واستشهد تركي آل الشيخ الذي يعد أحد أبزر مشجعي نادي الهلال (الغريم التقليدي للنصر) بمقطع لا تتجاوز مدته الـ 4 ثواني للإعلامي المصري عمرو أديب وهو يقول مستنكرا وبلهجة خليجية "إيش هذا"، دون مزيد من التوضيح.
@Amradib 😂 pic.twitter.com/yr4VeeLDxL— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 13, 2021
وسرعان ما أوضح متابعون لآل الشيخ من مشجعي الهلال أن تغريدته "طقطقة" على هزيمة النصر الثقيلة.
والطقطقة لفظ شائع في السعودية وعادة ما تتمثل في ردة فعل الجماهير بعد أي مباراة، وتتخذ أشكالا من السخرية والتهكم وربما التشفي على الفريق المهزوم وجماهيره.
كان ملعب مرسول بارك قد استضاف في وقت سابق من مساء اليوم مباراة ديربي الرياض بين النصر والشباب في الجولة 18 من الدوري السعودي 2021، وانتهى اللقاء بفوز "الليث الأبيض" بأربعة أهداف نظيفة.
وارتفع رصيد الشباب بهذا الفوز إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وتوقف رصيد النصر عند النقطة 25.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)