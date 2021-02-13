بلسان عمرو أديب... تركي آل شيخ "يطقطق" على "النصر"

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على الهزيمة الثقيلة التي تلقاها نادي النصر، على يد الشباب في إطار الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهت بـ 4 أهداف مقابل لاشيء.

واستشهد تركي آل الشيخ الذي يعد أحد أبزر مشجعي نادي الهلال (الغريم التقليدي للنصر) بمقطع لا تتجاوز مدته الـ 4 ثواني للإعلامي المصري عمرو أديب وهو يقول مستنكرا وبلهجة خليجية "إيش هذا"، دون مزيد من التوضيح.

وسرعان ما أوضح متابعون لآل الشيخ من مشجعي الهلال أن تغريدته "طقطقة" على هزيمة النصر الثقيلة.

والطقطقة لفظ شائع في السعودية وعادة ما تتمثل في ردة فعل الجماهير بعد أي مباراة، وتتخذ أشكالا من السخرية والتهكم وربما التشفي على الفريق المهزوم وجماهيره.

كان ملعب مرسول بارك قد استضاف في وقت سابق من مساء اليوم مباراة ديربي الرياض بين النصر والشباب في الجولة 18 من الدوري السعودي 2021، وانتهى اللقاء بفوز "الليث الأبيض" بأربعة أهداف نظيفة.

وارتفع رصيد الشباب بهذا الفوز إلى 38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، وتوقف رصيد النصر عند النقطة 25.