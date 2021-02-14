7 أرقام من لقاء برشلونة وألافيس

تغلب يوم أمس السبت، فريق برشلونة على ألافيس، في نطاق الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وسجل لبرشلونة كل ميسي وفرانشيسكو ترينكاو، هدفين لكل منهما وفيربو هدف.

وشهد اللقاء تسجيل برشلونة لسبع أرقام، بحسب ما نشر موقع "آس" وهي:

1-واصل برشلونة عزف نغمة الانتصارات في الليجا للمباراة السابعة على التوالي.

2-استقبل ألافيس خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات، والـ11 هذا الموسم.

3-إلياكس موريبا لاعب برشلونة الشاب بات أصغر لاعب في القرن الحادي والعشرين يصنع هدفا في مشاركته الأولى بالمسابقة، وذلك بعمر 18 عاما و25 يوما.

4- رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 15 هدفا يأتي بها مباشرة في المركز الثاني خلف رفيق دربه ومهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروجوياني لويس سواريز، متصدر هدافي الليجا.

5-سجل ليونيل ميسي 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء أمام ألافيس، أكثر من أي فريق آخر في كل المنافسات منذ صعود الفريق الباسكي إلى الدرجة الأولى مجددا موسم 2015-2017.

6-عادل ليونيل ميسي رقم تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة في الليجا عبر التاريخ برصيد 505 مباريات.

7-فرانشيسكو ترينكاو أول لاعب برتغالي يسجل ثنائية مع برشلونة منذ 2017 حينما سجل أندريه جوميز هدفين أمام فالنسيا في كامب نو بالمباراة التي انتهت 4-2 لصالح البلوجرانا.