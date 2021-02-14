7 أرقام من لقاء برشلونة وألافيس

وسجل لبرشلونة كل ميسي وفرانشيسكو ترينكاو، هدفين لكل منهما وفيربو هدف.
وشهد اللقاء تسجيل برشلونة لسبع أرقام، بحسب ما نشر موقع "آس" وهي:
1-واصل برشلونة عزف نغمة الانتصارات في الليجا للمباراة السابعة على التوالي.
2-استقبل ألافيس خسارته الثالثة خلال آخر 5 جولات، والـ11 هذا الموسم.
3-إلياكس موريبا لاعب برشلونة الشاب بات أصغر لاعب في القرن الحادي والعشرين يصنع هدفا في مشاركته الأولى بالمسابقة، وذلك بعمر 18 عاما و25 يوما.
4- رفع ليونيل ميسي رصيده إلى 15 هدفا يأتي بها مباشرة في المركز الثاني خلف رفيق دربه ومهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروجوياني لويس سواريز، متصدر هدافي الليجا.
5-سجل ليونيل ميسي 4 أهداف من خارج منطقة الجزاء أمام ألافيس، أكثر من أي فريق آخر في كل المنافسات منذ صعود الفريق الباسكي إلى الدرجة الأولى مجددا موسم 2015-2017.
6-عادل ليونيل ميسي رقم تشافي هيرنانديز كأكثر اللاعبين مشاركة بقميص برشلونة في الليجا عبر التاريخ برصيد 505 مباريات.
7-فرانشيسكو ترينكاو أول لاعب برتغالي يسجل ثنائية مع برشلونة منذ 2017 حينما سجل أندريه جوميز هدفين أمام فالنسيا في كامب نو بالمباراة التي انتهت 4-2 لصالح البلوجرانا.
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