الإصابة تمنع مهاجم الأهلى من المشاركة في لقاء المريخ السوداني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، للقاء فريق المريخ السوداني، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

لكن النادي المصري تعرض لصدمة بسبب غياب أحد مهاجميه عن المباراة المقرر لها، الثلاثاء المقبل، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد.

وأوضحت أن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن غياب صلاح محسن، مهاجم الفريق عن التدريبات الجماعية لمدة عشرة أيام".

وتابع طبيب الأهلي: "أجرى صلاح محسن، أشعة أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية"، مشيرا إلى أنه سيبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش التدريبات اليومية من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم في الثالثة عصر اليوم استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.