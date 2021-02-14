العداءة الكينية تشيبكويتش تحطم الرقم القياسي لسباق 5 كيلومترات

استطاعت العداءة الكينية بياتريس تشيبكويتش، رغم الظروف الجوية السيئة تحطيم الرقم القياسي العالمي لـ 5 كيلومترات في زمن 14 دقيقة و43 ثانية.

وقطعت تشيبكويتش مسافة 5 كيلومترات، اليوم الأحد، في موناكو، في زمن 14 دقيقة و43 ثانية لتتخطى ثانية واحدة عن الرقم القياسي السابق، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

Congratulations to our very own Beatrice Chepkoech from Bomet County for breaking the 5KM Women's World Record at the Monaco Run this morning with a breathtaking finish of 14:43 to set a new world record.



Kenya is Proud of You. pic.twitter.com/8gS4dfmn68 — Governor Dr. Hillary Barchok (@BarchokHillary) February 14, 2021

وواجهت تشيبكويتش البالغة من العمر 29 عاما، والتي تحمل الرقم القياسي العالمي أيضا في سباق حواجز 3000 متر، ظروف الرياح الشديدة وواصلت الركض لتحقيق الفوز.

وقالت تشيبكويتش: "إنني سعيدة للغاية، فعلى الرغم من هبوب رياح شديدة، إلا أنني تمكنت من الركض بسرعة كبيرة".

وأضافت: "أنا سعيدة حقا بهذا الرقم القياسي العالمي".