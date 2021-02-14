قائد حقيقي... كريستيانو يرفع معنويات فريقه بعد الهزيمة أمام نابولي

ونشر رونالدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، حرص فيها على رفع معنويات فريقه، بعد الهزيمة، وقبل مواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا، من خلال وضع صورة له رفقة لاعبي البيانكونيري، مغردًا: "هذه الهزيمة لن تحبطنا! دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر في دوري الأبطال".

Non sarà questa sconfitta ad abatterci! Alziamo la testa e pensiamo alla champions ! 🏳️🏴 #finoallafine pic.twitter.com/lF8GJL4DbG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 13, 2021

وسقط يوفنتوس أمام نابولي بهدف دون رد، في الجولة 22 من الدوري الإيطالي، من ركلة جزاء سجلها لورينزو إنيسني.

هذا ويحل اليوفي ضيفًا على بورتو يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.