أهداف مباراة روما وأودينيزي 3-0 في الدوري الإيطالي... فيديو

حقق فريق روما فوزا سهلا على نظيره أودينيزي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، في إطار الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين الـ 5 و25 علما بأن هدفه الثاني جاء من ضربة جزاء.

وتكفل الإسباني بيدرو رودريغيز بتسجيل الهدف الثالث لروما في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث متفوقا بنقطة وحيدة على يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي سقط على ملعب نابولي بهدف دون رد أمس السبت.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتا برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين فقط عن إنتر ميلان الوصيف والذي بوسعه أن يقتنص الصدارة عبر المباراة التي تجمعه بضيفه لاتسيو في وقت لاحق اليوم.