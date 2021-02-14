بنزيما يتألق وريال مدريد يتابع صحوته في الدوري الإسباني بفوزه على فالنسيا

حقق ريال مدريد فوزا سهلا على ضيفه فالنسيا، اليوم الأحد، ويحقق انتصاره الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

كلل بنزيما بداية قوية لفريق المدرب زين الدين زيدان بعد أن وضعه في المقدمة في الدقيقة 12 عقب تمريرة من كروس على حافة المنطقة وحصل على الوقت والمساحة ليسدد الكرة في الشباك.

وضاعف كروس، الذي غاب عن الانتصار على خيتافي يوم الثلاثاء الماضي بسبب الإيقاف، الغلة قبل الاستراحة بعد أن أنهى تحركا سلسا بتسديدة منخفضة من عند حافة منطقة الجزاء.

وأعاد هذا الانتصار ريال مدريد للمركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة متأخرا بخمس نقاط عن أتليتيكو مدريد المتصدر الذي لعب 21 مباراة.

ويحتل فالنسيا المركز 12 برصيد 24 نقطة.

ويغيب عن ريال مدريد 7 لاعبين بسبب مشاكل اللياقة وخسر جهود داني كارفخال في منتصف الشوط الأول بسبب إصابة جديدة مع عودته للمباريات ليرتفع عدد المدافعين المصابين في التشكيلة إلى 5.

لكن رغم غياب بعض اللاعبين المؤثرين مثل سيرجيو راموس وإيدن هازارد كان ريال مدريد أقوى من منافسه بلنسية الذي خاض المباراة بدون مدربه الموقوف خابي جارسيا.

وتأثر الفريق الزائر كثيرا بغياب مدربه ليلعب بدون طموح خاصة في الشوط الأول الذي لم يسدد فيه أي كرة على المرمى.