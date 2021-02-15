وكالة: أكثر من نصف الشركات اليابانية ترغب في إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية

ذكرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الاثنين، أن أكثر من نصف الشركات اليابانية، ترغب في إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة الأبحاث "طوكيو شوكو ريسيرش"، نقلته وكالة "رويترز"، أن أكثر من نصف الشركات اليابانية تعتقد أنه يجب إلغاء أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وأوضح الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت في الفترة من 1 إلى 8 فبراير، أن 56.0٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع تشعر أنه يتعين على اليابان إلغاء أو تأجيل الألعاب، ارتفاعًا من 53.6٪ في الاستطلاع السابق في أغسطس/آب الماضي.

وقال الاستطلاع إن 7.7٪ فقط من الشركات التي شملتها الدراسة أن الألعاب يجب أن تستمر كما هو مقرر هذا العام، بانخفاض من 22.5٪ في الاستطلاع السابق.

ومن المقرر افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، في 23 يوليو/ تموز المقبل.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد أعلنت أنها تؤكد التزامها بإقامة دورة الألعاب الأولمبية، ولن تتأثر باستقالة رئيس اللجنة المنظمة.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية أنها "ملتزمة تماما" مثل أي وقت مضى، بإقامة الأولمبياد هذا الصيف، ولن تتأثر باستقالة رئيس اللجنة المنظمة المحلية لألعاب طوكيو 2020.

واستقال يوشيرو موري من رئاسة طوكيو 2020، في وقت سابق، قبل خمسة أشهر على انطلاق الألعاب، بعد تعليقات أدلى بها ضد النساء، أثارت غضبا في اليابان وخارجها.