رغم تصدره ترتيب "الكالتشيو" الإيطالي... مدرب إنتر ميلان يهاجم هدافه لوكاكو

استمر المدرب الإيطالي المخضرم، أنطونيو كونتي، في مهاجمة هداف فريقه إنتر ميلان الإيطالي، رغم صدارته ترتيب الكالتشيو، وتصدر البلجيكي المخضرم لوكاكو ترتيب الهدافين بجانب البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

جاءت تصريحات كونتي، في أعقاب فوز إنتر ميلان على لاتسيو مساء الأحد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي للنيراتزوري، وتسجيل لوكاكو هدفين ضمن ثلاثية الفريق الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحاته "حقيقة قبل كل شيء أرغب أن يجيبني لوكاكاو عن تلك الأسئلة البسيطة، لماذا لا يظهر بتلك الصور الرائعة التي كان عليها اليوم أمام لاتسيو في مباريات أخرى معنا؟ لماذا يقدم في تلك المباريات بصورة أقل؟".

وتابع المدرب المخضرم: "نحن بحاجة إلى لوكاكو الذي لعب اليوم في كل المباريات المقبلة، من أجل تحقيق أهدافنا وحصد لقب الدوري في الموسم الجاري".

واستمر كونتي بقوله "لكن ينبغي أن أعرب عن سعادتي الكبيرة بتصدر فريقه لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك كان هدفا لي منذ عدة أسابيع وتحقق اليوم بعد الفوز على فريق كبير".

واستدرك مدرب الإنتر بقوله "أطالب لاعبي بالاستمرار على هذا المنوال، وأن تكون المباراة مع لاتسيو، نقطة انطلاق في الفترة المقبلة، فمن أجل الفوز بلقب الدوري الإيطالي، ما زال الفريق يحتاج للكثير من العمل والاجتهاد في الجولات المقبلة".

🎙️ | INTERVIEW "We're all moving forward in the same direction with the single goal of making our fans proud." Antonio Conte has his say on #InterLazio 🗣️👇#FORZAINTER ⚫️🔵https://t.co/VKZCsCfNj5 — Inter (@Inter_en) February 14, 2021

​وأتم كونتي قائلا "الفرق كله قدم الليلة أداء رائعاً، لوكاكو ومارتينيز وبيريسيتش وبروزوفيتش، من الصعب أن أقول أن هناك لاعباً لم يؤد ما عليه".

ويمتلك إنتر ميلان حاليا 50 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي سقط في فخ الهزيمة أمام سبيزيا.

وبات لوكاكو، 27 عاما، في صدارة هدافي الدوري الإيطالي، حاليا 16 هدفا، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.