بعد تصدر الدوري التركي... موعد خامس مباريات مصطفى محمد مع "غلطة سراي"

كشفت تقارير مصرية، اليوم الاثنين، عن موعد المباراة المقبلة لفريق "غلطة سراي"، المنضم إليه حديثا، مهاجم نادي الزمالك المصري، مصطفى محمد، في الدوري التركي الممتاز.

ومن المتوقع أن تقام مباراة غلطة سراي ضد منافسه فريق ألانيا سبورت في السادسة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة على أرض ملعب ملعب باهجه شهير أوكولاري، ضمن منافسات الجولة الـ26 لبطولة الدوري التركي، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

واستعاد فريق غلطة سراي صدارة الدورى التركي ، أمس الأحد، بفوزه على فريق قاسم باشا (2-1) وذلك في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة في الأسبوع الــ25 من بطولة الدوري التركي، بعد أن تمكن المصري مصطفى محمد من تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبالنتيجة السابقة، يكون مصطفى محمد هو أول لاعب يسجل مع فريق غلطة سراي التركي 4 أهداف فى أول 4 مباريات له في الدوري التركي.

وأصبح "غلطة سراي" متصدرا ترتيب الدورى التركى برصيد 51 نقطة، ويتساوى مع فريق فنربخشة بنفس الرصيد، ولكن يتفوق عليه بفارق الأهداف.

يذكر أن مصطفى محمد انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف غلطة سراي لمدة موسم ونصف الموسم مُقابل مليوني دولار حصل عليها نادي الزمالك، مع أحقية الشراء مقابل 4 ملايين إضافية.

وبذلك ينضم مصطفى محمد إلى قائمة من نجوم الملاعب المصرية الذين شاركوا في الدوري التركي على مدار السنوات الأخيرة، وهم: (محمد النني، تريزيغيه، أحمد حسن، أيمن عبد العزيز، عبد الظاهر السقا، بشير التابعي، أحمد بلال وإبراهيم سعيد).