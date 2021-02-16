تأهل اليابانية أوساكا إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الثالثة عالميا، اليوم الثلاثاء 16 فبراير/شباط، إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتمكنت اللاعبة اليابانية من تحقيق فوز سهل على التايوانية، هسييه سو-وي بنتيجة 6-2 و6-2، في ربع نهائي أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وتأمل أوساكا (23 سنة)، الساعية للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، بأن تحافظ على عادتها، فقد فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي فيها، إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019.

وباتت سو-وي في سن الـ 35 سنة، هي اللاعبة الأكبر سنا التي تبلغ ربع نهائي احدى البطولات الأربع الكبرى في العصر الحديث.

وضربت أوساكا موعدا في الدور نصف النهائي مع الفائزة من بين الرومانية سيمونا هاليب (المصنفة ثانية) والأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز المصنفة العاشرة عالميا.