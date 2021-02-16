"أنا هنا منذ 13 عاما".. ألابا: سأرحل عن بايرن ميونخ

أعلن اللاعب الدولي، ديفيد ألابا، رسميا، نيته الرحيل عن ناديه بايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" فقد أكد ألابا رحيله نهاية الموسم الحالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لم يحدد وجهته بعد.

ألابا النمساوي، البالغ من العمر 28 عامًا، أبدى في مؤتمره الصحفي احتراما لناديه، قائلا: "لم يكن القرار سهلا، النادي مهم جدًا بالنسبة لي، أنا هنا منذ 13 عامًا، وأنا ممتن جدًا للنادي".

وأكد أنه اتخذ القرار بنفسه، مشيرا إلى أنه سيغادر النادي بنهاية الموسم، معللا: "أنا أبحث عن تحدٍ جديد. لم يكن قرارًا ماليًا، لا يزال أمامي ست إلى سبع سنوات للعب كرة القدم، والآن أردت تجربة شيء جديد".

يشار إلى أن مفاوضات كثيرة جرت مع ألابا من داخل ناديه لتجديد تعاقده، إلا أنها فشلت نظرا لعدم قدرة البايرن على الوفاء بما يريده اللاعب من مقابل مادي.

وحينما سأله أحد الصحفيين عن وجهته المقبلة قال: "لم أقرر بعد إلى أين سأذهب".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قد أكدت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، وقع بالفعل على عقد مبدئي للانتقال إلى صفوف ريال مدريد لمدة 4 مواسم، على أن يتقاضى راتبا يصل إلى 11 مليون يورو سنويا".

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، قالت شيئا آخرحيث أكدت إن "والد ألابا ووكيله نفيا تلك المزاعم"، مشيرين إلى أن "هناك أندية أخرى مازالت مهتمة بضم اللاعب النمساوي".

وأوضحت الصحيفة أن "ريال مدريد هو النادي الذي يتصدر سباق التعاقد مع ديفيد ألابا، لكنه في صراع مع ليفربول الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وقطبي مانشستر"، مشيرة إلى أن "لاعب بايرن ميونخ ينتظر ما سيحدث في انتخابات برشلونة، وفي حالة فوز خوان لابورتا فمن المحتمل أن يحول وجهته إلى كامب نو".

واستهل ألابا مشواره مع الفريق الأول لبايرن ميونخ مطلع موسم 2010/2011 عندما تم تصعيده بعد موسمين من وصوله، ثم خرج على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى هوفنهايم قبل عودته مجددًا للنادي البافاري مع بداية موسم 11/12.