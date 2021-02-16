مصر... حسم الجدل بشأن مباراة الأهلي والمريخ السوداني بسبب حالة الطقس.. فيديو

حسمت الهيئة العامة للأرصاد المصرية الجدل بشأن مباراة النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر إقامتها، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة، بسبب حالة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

وقالت وكيلة مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الدكتورة إيمان شاكر، في مداخلة تلفزيونية، إن "القاهرة ستشهد خلال الساعات المقبلة أمطارا خفيفة ومتوسطة في بعض المناطق منها".

وأضافت شاكر أنه "رغم استمرار حالة الطقس المتقلب حتى يوم الخميس المقبل، إلا أن ذروته ستكون اليوم وغدا".

وعن مباراة الأهلي والمريخ السوداني التي ستقام مساء اليوم، وتأثرها بالتقلبات الجوية، أوضحت: "من المتوقع سقوط أمطار خفيفة أو متوسطة لذا لن يكون لها تأثير على أداء اللاعبين للمباراة".

كما نصحت المواطنين المتوجهين لمشاهدة المباراة خارج المنزل بارتداء الملابس الثقيلة جدا خصوصا مع دخول ساعات الليل التي ستشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، لافتة إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على القاهرة وبرودة في الطقس.