بثلاثية ممتعة.. الأهلي المصري يهزم المريخ السوداني في دوري الأبطال.. فيديو

حقق فريق الأهلي المصري فوزا مهما على حساب ضيفه المريخ السوداني بنتيجة (3-0) مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.

صمد دفاع المريخ لمدة 57 دقيقة حتى هز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للأهلي ثم أضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63 وأحرز والتر بواليا أول أهدافه بالقميص الأحمر والهدف الثالث في لقاء المريخ في الدقيقة 70.

دوري ابطال افريقيا " الجولة 1 " | اهداف مباراة :



الاهلي المصري 3 × 0 المريخ السوداني



تعليق عصام الشوالي HD



Via : @if24hd_ pic.twitter.com/B39wfeO0Dj — GOOOOOOOOOOOOO (@ElnoraHesmonha1) February 16, 2021

واعتلى الأهلي حامل اللقب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني بينما تذيل المريخ الترتيب بلا نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في الجولة الثانية مع سيمبا التنزاني بملعب الأخير يوم الثلاثاء المقبل.