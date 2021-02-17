مشادة كلامية بين بيكيه وغريزمان خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان... فيديو

حدثت مشادة كلامية نابية بين جيرارد بيكيه، مدافع "برشلونة"، وزميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد هدف التعادل الذي سجله مهاجم "باريس سان جيرمان" كيليان مبابي في شباك "برشلونة"، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المشادة اللفظية حدثت بين اللاعبين في الدقيقة 38 بعد عودة غريزمان لمساندة ديست للتصدي لمبابي في عملية هجومية باريسية انتهت باحتساب ركلة ركنية.

حصريًا لعالم البارسا | الحديث الكامل الذي حدث بين غريزمان وبيكيه 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/mL3K1bJAbV — fff media (@MediaFff) February 16, 2021

واستعمل جيرارد بيكيه كلمات بذيئة لشتم غريزمان، الذي طالبه بالكف عن الصراع، لكن المدافع الإسباني تمادى في السب بكلمات نابية، ليقوم غريزان بالرد بالمثل.

وقال بيكيه لتبرير احتجاجه وشتمه لزميله: "نحن نعاني منذ 5 دقائق من مثل هذه الطريقة"، وشتم والدة زميله.

وطلب غريزمان بدوره من بيكيه أن لا يصرخ عليهم وينعتهم بأنهم لا يستحقون القميص الذي يرتدونه.

وحاول المدافع الفرنسي لينغليت التدخل لتهدئة الوضع وإعادة ترتيب اللاعبين في الملعب لمنع المزيد، لكن بيكيه واصل إطلاق الشتائم، وأضاف: "نحن نجري كالمجانين".

هذا وخسر برشلونة على ملعبه 4-1 أمام "باريس سان جيرمان" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في لقاء تألق خلاله النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل ثلاثية (هاتريك).