مصر تعتذر عن استضافة مباراة الوداد وكايزرتشيفز و"كاف" يؤجلها لأجل غير مسمى

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، اعتذارا إلى الاتحاد الأفريقي (كاف) عن عدم استضافة مباراة "الوداد" المغربي و"كايزر تشيفز" الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن "الاتحاد المصري اعتذر لكاف والاتحاد المغربي عن عدم استضافة المباراة بسبب عدم موائمة الموعد الجديد والظروف المحيطة بالمباراة مع الارتباطات الراهنة"، بعدما أعلنت تقارير مغربية أن موعد المباراة الجديد سيكون يوم 28 من الشهر الجاري.

بدوره، أعلن "كاف"، تأجيل المباراة، إلى أجل غير مسمّى، وفقًا لما ذكرته قناة "بي إن سبورتس الإخبارية".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن تأجيل مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي كانت مقررة في 19 من الشهر الجاري إلى أجل غير مسمى pic.twitter.com/wS2z1ijeGC — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) February 17, 2021

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، إلا أن المملكة المغربية رفضت استضافة المباراة بسبب وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وحدد الاتحاد الأفريقي موعدًا جديدًا للمباراة ليؤكد إقامتها بشكل رسمي يوم 19 من فبراير/ شباط الجاري في القاهرة، إلا أن "كايزر تشيفز" رفض الموعد نظرا لضيق الوقت وصعوبة استخراج تأشيرات الدخول إلى القاهرة.