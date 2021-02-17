القبض على لاعب سابق في إنتر ميلان ويوفنتوس بتهمة زراعة الماريغوانا

ألقت سلطات الأمن الإيطالية القبض على اللاعب السابق لفريقي يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطالي، لويجي سارتور، بتهمة زراعة الماريغوانا.

وألقت السلطات الأمنية الإيطالية القبض على سارتور وشريكه أثناء رعايتهما لأرض تم زرعها بالماريغوانا، حيث وجدت 106 نبتات بأحجام مختلفة، تنتج حوالي 2 كلغ بعد التجفيف. وفقا لما نقلته صحيفة "فان باج" الإيطالية.

وبحسب الشرطة الإيطالية، فقد تم الاشتباه في منطقة غير مأهولة بالسكان، ووجود مصابيح "الليد" المساعدة على نمو النباتات.

3 times UEFA cup winner Luigi Sartor, who holds the record for winning Uefa cup in two consecutive years with two different teams, has today been arrested while found cultivating 106 marijuana plants in his own greenhouse pic.twitter.com/l10O88sX2n — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 16, 2021

حيث قامت الشرطة بتركيب كاميرات مراقبة لمعرفة ما يجري هناك، واكتشفت 106 نبتات من الماريغوانا في المزرعة الخاصة باللاعب سارتور.

والتزم المدافع واللاعب السابق سارتور الصمت أثناء القبض عليه، وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية.

خاض اللاعب البالغ من العمر 46 عاما 165 مباراة في الدوري الإيطالي و33 مرة في كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، وتقاعد سنة 2009.