تشافي: أحترم كومان ولكنني أحلم بتدريب برشلونة

تحدث اللاعب الإسباني السابق ومدرب السد القطري حاليا، تشافي هيرنانديز عن حلمه في تدريب فريق برشلونة، الذي لا يزال يرغب في تحقيقه.

وأكد تشافي أن تدريب فريقه السابق برشلونة يعد حلما بالنسبة إليه، مؤكدا احترامه للمدرب الحالي، الهولندي رونالد كومان.

وقال تشافي في المقابلة التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "الآن أنا في السد القطري وسعيد. أنا حقا في ناد عظيم في آسيا، إنه أفضل ناد في قطر. ومن هنا سنرى ماذا يحمل المستقبل".

وأكد تشافي "بأنه مشجع لفريق برشلونة منذ أن الصغر مؤكدا حلمه في تدريب هذا الفريق يوما ما".

Xavi Hernández concedió una entrevista al canal oficial de la FIFA en la que reiteró su deseo de dirigir al @FCBarcelona_es



“Me gustaría entrenar al Barcelona, pero siempre respetando al entrenador que hay ahora”.



¿Creen que el español sería un buen DT en el equipo culé? 🗣️ ⬇️ pic.twitter.com/hqnRTlW2IV — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) February 17, 2021

ويعتقد تشافي أن "الأصعب في كرة القدم ليس تحقيق الفوز، بل مواصلة الانتصارات بعد تحقيق نجاحات عظيمة، لأن الجميع يتوقع منك أن تفوز".

وفي حديثه عن مونديال قطر 2022، قال تشافي: "إن قطر على أتم الاستعداد لاستضافة أي حدث كبير. إن قطر تتطور بشكل كبير. منذ وصولي إلى هنا في 2015 وحتى الآن، تغيرت البلد من حيث البنية التحتية".

انضم تشافي إلى برشلونة وعمره 11 عاما فقط، وشارك في أول مباراة له مع الفريق ضد مايوركا في نهائي كأس السوبر الإسبانية وساهم في فوز الفريق سنة 1998.

وأكمل 300 مباراة وهو في سن 25 سنة فقط، وشارك تشافي مع المنتخب الإسباني في كأس العام 2002 و2006 و2010، وفي كأس الأمم الأوروبية 2004 و2008 و2012، وحقق إنجازات كبيرة في تلك المشاركات حيث فاز مع المنتخب بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى كأس الأمم الأوروبية 2008 و2012 وتم اختياره كذلك كأفضل لاعب في أمم أوروبا عام 2008.

بعد اعتزاله اللعب دوليا عام 2014، انتقل في العام التالي للعب في صفوف نادي السد القطري، ومن ثم تم تعيينه مديرا فنيا للنادي في 2019.