ضجة في مصر بسبب عنوان تقرير تلفزيوني عن مباراة الزمالك والإسماعيلي

تسبب عنوان تقرير تلفزيوني عن مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري في إحداث ضجة كبرى في مصر.

وكانت قناة "أون سبورت" الرياضية المصرية قد نشرت تقريرا تلفزيونيا عن مباراة الزمالك والإسماعيلي، وقالت إنها "قمة لا تحتمل التفويت أو المجاملات".

وصعدت كلمة "التفويت" على قمة التريند في مواقع التواصل المصرية، بعد حديث مشجعي الفرق المنافسة عن احتمالية تورط الإسماعيلي في تفويت مباريات للزمالك.

وأثار هذا الأمر غضب جماهير الفريقين، اللذين ينفيان بطبيعة الحال تفويت أي منهما مباريات للآخر.

وتسبب هذا الأمر، في إصدار نادي الإسماعيلي بيانا رسميا يحتج فيه على التقرير، ويطالب القناة المصرية بالاعتذار رسميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدراويش، علاء وحيد: "ما حدث خطأ جسيم من أحد العاملين بالقناة، الذي يبدو أنه نسي أنه يعمل بقناة كبيرة ناقلة للمباريات، ولم يخلع عباءة تعصبه داخل الاستوديو".

وتابع بقوله: "الإسماعيلي يحمل القناة مسئولية الاحتقان، الذي حدث للجماهير وإفقادها الثقة في حيادية البرنامج وبالتالي القنوات كلها".

من جانبه، أصدر نادي الزمالك المصري، بيانا رسميا، معربا عن استيائه الشديد من النهج، الذي اتخذته القناة عند حديثها عن مباراة الفريق الأبيض مع الإسماعيلي.

وقالت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في بيانها: "نحن حريصون كل الحرص على الدفاع عن كيان نادي الزمالك وجماهيره العظيمة، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل التصدي لكل من تسول له نفسه الإساءة، لنادينا الكبير لاسيما وأنه عبر تاريخه يؤدي مبارياته بكل النزاهة والشرف".

وطالبت اللجنة المؤسسة الوطنية "إعلام المصريين" بسرعة التحرك لإيقاف تلك التجاوزات التي تشعل أجواء التعصب بين الجماهير.

وتابعت بقولها: "نحن مندهشون الإشاعات والأكاذيب التي تطال النادي بطريقة ممنهجة والتي تمس اللاعبين والجهاز الفني والإداري بغرض ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي حاليًا كما أن تلك المحاولات تهدف إلى إدخال النادي في دوامة من المهاترات والأكاذيب".

وأصدرت كذلك قناة "أون سبورت" بيانا قالت فيه إنها تعرب عن اعتذارها عن أي سوء فهم نجم، بسبب هذا التقرير، مشيرة إلى أنها تفتح حاليا تحقيقا في ملابسات هذا التقرير.

الشرح و الإعتذار و رغم انها مش غلطتي و المسئول عنها هيتحملها اكيد لأنه فاجئني انا شخصيا بيها.. لكن بالنيابة عن كل زمايلى و عن كل القناة بعتذر لجمهور الزمالك و جمهور الاسماعيلي 🤍💛 https://t.co/2fZZbnmJ6g — Karim Khattab (@karimkhattab_) February 17, 2021

​كما نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصدر في القناة، قوله إنها تعقد حاليا اجتماعا طارئا، لمناقشة تلك الأزمة.

وقال المصدر: "تم اتخاذ قرارات مبدئية بإحالة المذيع وفريق الإعداد الخاص بالبرنامج للتحقيق، بمعرفة إدارة القناة والشؤون القانونية لمعرفة المتسبب في هذا الخطأ غير المقبول".

وتابع المصدر، بقوله: "إدارة القناة هي التي طالبت كريم خطاب (مقدم البرنامج) بالاعتذار على صفحته الشخصية".

وكان كريم خطاب، المذيع بالقناة، قد نشر اعتذارا عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيه: "كل الناس تعرفني جيدا، ويتابعونني منذ فترة طويلة، وليس من المعقول أن أتغير حاليا، وأكن مثل الناس الذين انتقدهم".

قناة اون تايم سبورت بتكلم عن التفويت والمجاملات بين الزمالك والاسماعيلي وطبعا اللي مأكد لهم الكلام ده مختار مختار وعماد النحاس#قنوات_on_تعريض_وتعصب pic.twitter.com/kvJuyBTu8H — 🇪🇬🇪🇬🇦🇹🇦🇹 wael 🇦🇹🇦🇹🇪🇬🇪🇬 (@weeila346) February 17, 2021

​وتابع بقوله: "للأسف، هذه غلطة من فريق الإعداد، الذي كتب الجملة دون الرجوع لي، واعتذرت في نفس البرنامج عنها بعدها بدقائق".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.