حبيب نورمحمدوف: لو ولد رونالدو في داغستان لكان من الممكن أن يكون بطل مصارعة

بعد حضور مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء، شارك بطل المصارعة حبيب نورمحمدوف أحلام طفولته في كرة القدم، وقال إنه لو ولد كريستيانو رونالدو في داغستان، فمن الممكن أن يكون بطل UFC.

وكتب حبيب عبر حسابه على إنستغرام: "أحب كرة القدم منذ الصغر ولطالما حلمت بأن أصبح لاعب كرة قدم، لكنني ولدت في داغستان وهناك تعرفون ما هي الأولوية".

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

وأضاف: "من يدري، ربما إذا وُلد رونالدو في داغستان، فسيصبح أيضًا بطل UFC".

حبيب معجب كبير برياضة كرة القدم، وقد حضر مباريات رفيعة المستوى في دوري أبطال أوروبا وشوهد في ملعب بارك دي برينس في باريس سان جيرمان.