جدل بسبب تصرف من لاعب الأهلي كهربا... وحقيقة تهديده من قبل إعلامي بارز

حدثت حالة من الجدل داخل جماهير الأهلي، بسبب ما فعله لاعب الفريق المصري، محمود كهربا، خلال المباراة أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ بثلاثية نظيفة، في افتتاحية مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والأولى له منذ عودته من كأس العالم للأندية الذي حاز فيها الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.

يا تري ايه نوع الكلام اللي قاله كهربا للاعب المريخ ينرفز السولية و لاعيبة الاهلي كلنا عارفين اخلاق كهربا و ممكن يكون قال ايه pic.twitter.com/siYJ6WA0tC — Zamalek.tv (@Zamalek) February 16, 2021

​ولكن بعد المباراة تداولت تقارير صحفية عديدة مقطع فيديو يظهر حالة من الجدال والمشادات بين كهربا وزميله في الفريق المصري، عمرو السولية.

وأوضحت مصادر عديدة أن سبب الخلاف بين اللاعبين هو مطالبة السولية لكهربا بعدم التحدث مع لاعبي المريخ خلال المباراة أو مضايقتهم لفظيا.

وكادت أن تتطور المشادة إلى عراك، لولا تدخل قائد الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي لتهدئة الخلاف بينهم ومصافحة كل لاعب الآخر.

حقيقة التهديد

ولكن لم تنته تلك الأزمة عند هذا الحد، بل انتقلت تبعاتها إلى وسائل الإعلام، حيث خرج الإعلامي الرياضي المصري الشهير، مدحت شلبي، عبر قناة "أون سبورتس" منتقدا كهربا، ومهددا إياه بـ"فتح ملفاته القديمة"، على حد قوله.

وقال شلبي في تصريحاته: " "كهربا وضع يده على فمه ووجه كلمات للاعب المريخ تبدو في ظاهرها مسيئة، لكن الله وحده يعلم ما قاله، لكن هذا تصرف لا يليق بلاعب الأهلي".

وتابع الإعلامي المصري، بقوله: "نصيحتي لموسيماني (مدرب الأهلي) يلعب محمد شريف بدلا من كهربا، لأنه بهذا الوضع يضيع جوهرة ثمينة في يده، وبعد أربع أو خمس مباريات، لن يجد محمد شريف مساندا له، والفريق محتاج لكل اللاعبين حاليا لأن الموسم طويل".

وأحدثت تصريحات شلبي حملة انتقادات واسعة له، والتي وصفتها بأنها بمثابة تهديد للاعب من قبل إعلامي، وأن هذا الأمر لا يليق على الإطلاق، على حد قول عدد من المشجعين عبر مواقع التواصل.

ولكن عاد مدحت شلبي، وأوضح أنه لم يقصد تهديد كهربا على الإطلاق، في تصريحات خاصة لصحيفة "المصري اليوم".

وقال شلبي: "لم أهدد كهربا وحديثى له لا يعدو أن يكون نصيحة أخ للاعب موهوب وعليه التعلم من الأخطاء وعدم تكرارها".

وتابع الإعلامي المصري بقوله: "هذه ليست المرة الأولي التي يقع فيها كهربا عن هذا الخطأ، وسبق أن حدثت بينه وبين السولية أزمة مشابهة من قبل، فضلا عن تكرار أزماته مع لاعبي الأهلي".

مدحت شلبي: مينفعش يا كهربا اللي انت عملته في الملعب ومع لاعب المريخ.. ولو اتكررت هفتح الدفاتر القديمة ☝️#مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/bTwmlfzeBT — OnTime Sports (@ONTimeSports) February 16, 2021

​واستمر قائلا: "دوري كإعلامي يفرض علىّ توجيه النصيحة لأي لاعب يخرج عن النص، أما بخصوص كهربا فأنا أول الداعمين له وسبق أن دافعت عنه عند انتقاله للأهلي".

وأتم بقوله: "أوجه رسالة إلى كهربا بأن يحافظ على تركيزه لأن الأمور في الأهلي مختلفة تماما، وقد يدفع الثمن باهظا إذا استمر على هذا النهج".