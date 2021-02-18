باريس سان جرمان يحدد سعر بيع مبابي بعد "هاتريك برشلونة"

حددت إدارة "باريس سان جيرمان" الفرنسي لكرة القدم وملاك النادي القطريين، سعرا مبدئيا للموافقة على بيع نجم الفريق المهاجم كيليان مبابي، بعد التألق الكبير أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن "إدارة باريس سان جرمان ستطلب 200 مليون يورو للتنازل عن خدمات كيليان مبابي، لا سيما بعدما زادت قيمته إثر الأداء الرائع وهز شباك برشلونة في التشامبيونزليغ".

وأكدت الصحيفة الفرنسية، عدم وجود أي ناد في الوقت الحالي، يستطيع دفع هذه القمية التي يطمح باريس في الحصول عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أندية كرة القدم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

ورغم انتهاء عقد مبابي في يونيو/ حزيران 2022، إلا أن الإدارة الفرنسية تعتقد أن هذا السعر مناسب لإمكانيات وقدرات مبابي، ولن يسمحوا برحيله بأقل من هذه القيمة الفلكية، ويتقاضى مبابي 30 مليون يورو سنويا، الأمر الذي سيعقد قيمة صفقة انتقاله لأي ناد يريد الاستعانة بخدماته في خط الهجوم.

وسجل مبابي هاتريك قاد به فريقه للفوز على برشلونة مساء الثلاثاء الماضي، بأربعة أهداف لهدف في ملعب "كامب نو" في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.