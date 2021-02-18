سيرينا ويليامز تغادر بطولة أستراليا المفتوحة للتنس باكية... فيديو

تعرضت لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة سيرينا ويليامز، لموقف مؤثر جعلها تبكي بشدة أثناء مؤتمر صحفي إثر خروجها من نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في فئة فردي السيدات.

© RIA Novosti . Anton Denisov سيرينا ويليامز تشارك في "تحدي التنس" من المنزل "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن ويليامز، انهارت من البكاء عندما سألها أحد الصحفيين عن الأخطاء التي كانت سببا في خسارتها أمام اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا.

وكانت سيرينا تأمل في حصد اللقب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى، لكن هزيمتها أنهت تلك الآمال.

ولفتت المجلة إلى أن لاعبة التنس الأمريكية الشهيرة ردت على أسئلة صحفية عن إمكانية اعتزالها اللعب نهائيا بعد ظهورها رافعة يدها على قلبها عقب خسارتها ضد أوساكا.

وقالت سيرينا إنها لا تعرف، مضيفة: "إذا قلت وداعا في أي وقت وقررت الاعتزال فلن أخبر أحدا".

After her semifinal loss to Naomi Osaka, Serena Williams leaves the pressroom in tears.#AusOpen pic.twitter.com/g95Fva006O — Tennis Channel (@TennisChannel) February 18, 2021

وذكرت المجلة أن جنيفر برادي حجزت مقعد أمريكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد خروج وليامز، لتلتقي مع أوساكا في النهائي.